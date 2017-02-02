Пензенских предпринимателей приглашают в Дубай

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03 февраля 2017, 11:04Общество
С 26 февраля по 2 марта в Дубае пройдет 22-ая международная выставка продуктов, напитков и оборудования, в которой могут принять участие предприятия Пензенской области.
«В рамках выставки пройдет Международный форум пищевой индустрии Ближнего Востока с рядом технических сессий, презентаций, круглых столов», - сообщили в пресс-службе регионального минпрома.
На выставке будут представлены выпечка и кондитерские изделия, продукты питания и напитки, пищевые ингредиенты, пищевая упаковка и этикетки, оборудование для маркировки, машины и оборудование для пищевой промышленности и т.д.
Более подробную информацию можно получить по телефону: +7 (499) 999-12-07, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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