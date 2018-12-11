Пензенских предпринимателей приглашают поучаствовать в конкурсе

В Пензенской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года» (18+).

За победу могут бороться компании, которые вели экспортную деятельность в 2017 году, сообщает пресс-служба областного минэконома.

Предприниматели могут посоревноваться в номинациях: «Экспортер года», «Динамично развивающийся экспортер», «Динамично развивающийся экспортер среди МСП», «Лидер экспорта среди субъектов Российской Федерации», «Лидер по финансированию экспорта», «Экспортер года среди АПК». Каждый участник может стать победителем только в одной категории.

Прием документов продлится до 21 декабря, победителей определят до 28 декабря.

Подать заявку на участие можно отправить на электронную почту obraztsov@exportcenter.ru или по телефону +7 (495) 937-47-47, а также обратившись в областное министерство экономики, отправив заявку на электронную почту export@econompenza.ru или позвонив телефону +7 (8412) 59-31-60, пишет ИА «Пенза-Пресс».