03 ноября 2017, 13:07Общество Пензенских предпринимателей приглашают на прием к прокурору В Пензе 7 ноября состоится всероссийский день приема предпринимателей (18+).

Мероприятие проводят для оказания предпринимателям помощи по правовым вопросам и реализации их права на личное обращение в Генпрокуратуру РФ.

«Вести прием будут прокурор области, сотрудники профильных подразделений прокуратуры области, а также работники районных прокуратур, на которых возложен надзор в сфере защиты прав предпринимателей», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В пензенской прокуратуре прием пройдет по адресу: город Пенза, улица Богданова, 7, кабинет №100. В прокуратурах районного звена – на рабочих местах сотрудников.

Прием пройдет с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 13.45, добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 65

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: