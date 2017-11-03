Пензенских предпринимателей приглашают на прием к прокурору

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03 ноября 2017, 13:07Общество
В Пензе 7 ноября состоится всероссийский день приема предпринимателей (18+).
Мероприятие проводят для оказания предпринимателям помощи по правовым вопросам и реализации их права на личное обращение в Генпрокуратуру РФ.
«Вести прием будут прокурор области, сотрудники профильных подразделений прокуратуры области, а также работники районных прокуратур, на которых возложен надзор в сфере защиты прав предпринимателей», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В пензенской прокуратуре прием пройдет по адресу: город Пенза, улица Богданова, 7, кабинет №100. В прокуратурах районного звена – на рабочих местах сотрудников.
Прием пройдет с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 13.45, добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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