Пензенских предпринимателей научили понимать свой бизнес

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17 августа 2018, 19:07Бизнес
В бизнес-инкубаторе «Татлин» прошел мастер-класс «Искусство заявлять о себе». Его провели для пензенских предпринимателей на встрече Ассоциации собственников бизнеса со смыслом.
Задание мастер-класса - написать за три минуты на листке хотя бы десять способов привлечь больше покупателей и клиентов. Основная цель для участников - не только понять, как правильно работать, но и зачем конкретное направление бизнеса необходимо обществу и самому предпринимателю.
«Прежде всего, предприниматель должен понимать свой бизнес. Поэтому участники мастер-класса должны включить креативное мышление и выработать несколько предложений, как он может о себе заявить и в живых встречах, и в социальных сетях», - рассказала руководитель онлайн-школы «Заяви о себе» Наталья Васькина.
Светлана Козырь - предприниматель из Саратова и основатель Ассоциации собственников бизнеса со смыслом. Альянс был создан в 2017 году. Сейчас в него входит более 200 участников из пяти городов России.
«Мы всегда ищем то, что не делают другие, это такая схема развития предпринимательства, когда при небольшом вложении в пиар, бизнесмен получает знания, образование, находит и продвигает клиентов», - сказала она.
В Пензе мастер-классы Светланы Козырь проходят уже не в первый раз. Партнерами Ассоциации стали более 50 предпринимателей областного центра. С каждой новой встречей их становится больше.
«Было любопытно узнать, что это, чем отличается этот мастер-класс от других, на которые я уже ходила. Могу с уверенностью сказать, что да, есть разница. Здесь много поняла лично для себя, в какой-то степени переосмыслила некоторые вещи», - рассказала руководитель спортивного клуба Пензы Нина Болдырева.
Уникальность этой Ассоциации еще и в том, что развивая свой бизнес, коммерсанты создают и совместный социально-значимый проект, организуют спектакли театральной студии «НитьЯ». Постановку «Я счастье» (12+) пензенцы смогут увидеть 9 и 10 сентября в городском Доме молодежи. Там же пройдет фестиваль предпринимателей, на котором пензенские представители бизнеса расскажут о себе всем желающим (18+).
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