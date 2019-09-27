Пензенских предпринимателей научили генерировать идеи для бизнеса

На семинаре «Генерация и упаковка бизнес-идеи» обсудили идеи для стартапов. Его для пензенских бизнесменов организовал Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области. Спикером выступил столичный бизнес-тренер. Среди главных вопросов - поиск идеи, ее оценка на успешность и поиск клиентов. Этот семинар - лишь часть проекта по консультациям, образованию и поддержке представителей малого и среднего предпринимательства в регионе.

Бизнес начинается с идеи. Что делать, чтобы она появилась, и какие шаги предпринять, когда она уже есть и как протестировать ее на жизнеспособность в условиях рынка? Об этом начинающим и будущим предпринимателям рассказали на семинаре «Генерация и упаковка бизнес-идеи» от Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области. По традиции к обсуждению привлекли бизнес-тренеров из Москвы. Дмитрий Разбегаев уже два года остается спикером одной из площадок по поддержке предпринимательства в Москве.

«В рамках этого общества мы начали сотрудничать с моим бизнесом по популяризации предпринимательства в регионах. Основная целевая группа в таких мероприятиях - это представители малого и среднего бизнеса, а также новички», - рассказал он.

Один из основных тезисов специалиста: самое главное в воплощении идеи - экономия времени. Кстати, ограничений для предпринимательской идеи по возрасту, замечает столичный бизнес-тренер, нет. Он привел в пример два проекта: студентов, создавших анимированные смайлики и школьников, которые запустили проект по уборке приусадебных участков. Среди мифов, которые оказываются разбиты статистикой и то, что, например, социальный бизнес не принесет дохода. Этот семинар - лишь этап в цепочке мероприятий по поддержке бизнеса в субъектах России в рамках национального проекта в сфере экономики, его реализуют по инициативе президента Владимира Путина.

«Следующие семинары планируются также по темам для стартапов - как начать бизнес и возможные ошибки при этом. Также хотим провести занятия по ведению предпринимательства в интернете и соцсетях, еще планируем серию семинаров для уже действующих бизнесменов на тему маркировки продукции», - сказала руководитель центра поддержки предпринимательства фонда Наталья Солодилова.

Участие в семинарах - бесплатно как для представителей малого и среднего предпринимателя, так и для тех, кто только собирается открыть свой бизнес. О дополнительных мерах региональной и федеральной поддержки участников всегда готовы проконсультировать специалисты фонда поддержки предпринимательства, которые также участвуют в таких семинарах.

О темах, спикерах и месте проведения заранее предприниматели могут узнать на портале поддержки малого и среднего предпринимательства.