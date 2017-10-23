23 октября 2017, 10:34Криминал Пензенских полицейских задержали в Москве во время получения взятки Полицейских из Пензы задержали в столице сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со службой собственной безопасности УВД.

Московские следователи возбудили уголовное дело за получение взятки в отношении двух сотрудников полиции города Заречного Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, виновные будут уволены из полиции и наказаны в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, непосредственных руководителей полицейских привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

По информации «Российской газеты», полицейские получили 243 тысячи рублей от женщины, которую подозревают в мошенничестве. Как пояснили задержанные, деньги дали за непроведение у подозреваемой неотложного обыска в жилище и недоставление ее к дознавателю Пензенской области.

Криминал

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