Пензенских полицейских задержали в Москве во время получения взятки

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23 октября 2017, 10:34Криминал
Полицейских из Пензы задержали в столице сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со службой собственной безопасности УВД.
Московские следователи возбудили уголовное дело за получение взятки в отношении двух сотрудников полиции города Заречного Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, виновные будут уволены из полиции и наказаны в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, непосредственных руководителей полицейских привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
По информации «Российской газеты», полицейские получили 243 тысячи рублей от женщины, которую подозревают в мошенничестве. Как пояснили задержанные, деньги дали за непроведение у подозреваемой неотложного обыска в жилище и недоставление ее к дознавателю Пензенской области.
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