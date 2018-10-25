Пензенских полицейских проводили в командировку в Чечню

На плацу перед зданием управления министерства внутренних дел по Пензенской области состоялись проводы полицейских в командировку в Чеченскую Республику. Проводить их на полгода в Северо-Кавказский регион пришли жены, дети, родственники и друзья.

В строю полицейских есть те, кто отправляется на Северный Кавказ впервые, и те, у кого за спиной уже не одна поездка. Оперативный дежурный Александр Федящин поедет в командировку уже в третий раз.

«Настрой, как всегда, рабочий, приятно поехать в хорошем коллективе с отличными руководителями, получить новый боевой опыт», - сказал он.

И уже побывавшие в командировках, и новички - все заблаговременно готовились к отправке на юг. Они проходили обучение в Нижнем Новгороде. Участвовали в тренингах, сдавали экзамены, занимались самоподготовкой. И вот, пришло время показать, чему они научились, на практике. Проводить их и пожелать спокойной дороги и службы пришли близкие.

«Пришла поддержать сына. Кажется, что совсем недавно провожала его в армию, а сейчас уже в командировку. Хочется пожелать всем удачи, здоровья, что у всех всегда было хорошее настроение, успешно отслужили и вернулись домой», - сказала жительница Пенза Елена Стукалкина.

С напутственным словом выступил и врио начальника регионального УМВД Вадим Ковтун, отметивший, что руководство управления направляет в служебную командировку самых ответственных сотрудников.

«Тем, кто едет впервые, хочу сказать, что я сам неоднократно был в подобных командировках, и условия, которые там созданы для проживания, даже не на оценку «хорошо», а на «отлично», - отметил он.

Сотрудники будут охранять общественный порядок в Чечне полгода. Весной их будут встречать так же, как и провожали - со слезами на глазах.