Пензенских первоклашек посвятили в пешеходы

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22 ноября 2018, 18:07Образование
Первоклассников средней школы №43 познакомили с Правилами дорожного движения и знаками. Занятие с юными школьниками инспекторы провели в рамках акции «Посвящение в пешеходы» (0+).
Школьникам объяснили, как самостоятельно переходить проезжую часть. Рассказали про светоотражающие фликеры, которые крепятся на одежде и помогают в темное время суток сделать пешеходов заметными для водителей.
«Юные инспекторы, сотрудники ГИБДД и педагоги детского центра «Спутник» напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения, а также в игровой форме рассказали о дорожных знаках, основных сигналах регулировщика и светофора», - прокомментировала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.
В конце встречи детям вручили памятные подарки.
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