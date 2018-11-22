Пензенских первоклашек посвятили в пешеходы

Первоклассников средней школы №43 познакомили с Правилами дорожного движения и знаками. Занятие с юными школьниками инспекторы провели в рамках акции «Посвящение в пешеходы» (0+).

Школьникам объяснили, как самостоятельно переходить проезжую часть. Рассказали про светоотражающие фликеры, которые крепятся на одежде и помогают в темное время суток сделать пешеходов заметными для водителей.

«Юные инспекторы, сотрудники ГИБДД и педагоги детского центра «Спутник» напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения, а также в игровой форме рассказали о дорожных знаках, основных сигналах регулировщика и светофора», - прокомментировала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.

В конце встречи детям вручили памятные подарки.