19 июня 2017, 13:01Общество Пензенских перевозчиков проверят сотрудники ГИБДД 19 июня в Пензенской области сотрудники ГИБДД проведут проверки в рамках мероприятия «Автоперевозчик».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Пензенской области, мероприятие призвано предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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