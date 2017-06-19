19 июня 2017, 13:01Общество

Пензенских перевозчиков проверят сотрудники ГИБДД

19 июня в Пензенской области сотрудники ГИБДД проведут проверки в рамках мероприятия «Автоперевозчик».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Пензенской области, мероприятие призвано предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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