Пензенских пенсионеров законодательно защитят на период изменений

Дело в том, что по федеральному законодательству, право на страховую пенсию c 1 января 2019 будут иметь те, кто достиг 65 лет (мужчины) и 60 лет (женщины). Из-за переходного периода должно быть предусмотрено сохранение возрастных критериев по предоставлению мер социальной поддержки, в частности - женщинам при достижении 55 лет и мужчинам c 60 лет.

Кроме этого, педагогам, врачам, работникам культуры меры соцподдержки будут назначаться co дня возникновения права на страховую пенсию по старости (при наличии необходимого стажа).

Законопроект будут рассматривать 19 декабря на сессии регионального ЗакСобра. В пояснительной записке отмечается, что его принятие не потребует дополнительных финансовых затрат, пишет ИА «Пенза-Пресс».