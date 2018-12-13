Пензенских пенсионеров «обчистили» на полмиллиона рублей

По данным суда, с 20 декабря 2017 года по 5 марта 2018 года женщина вместе со своим сообщником, личность которого следователи еще не установили, обокрала четырех пенсионеров в Кузнецке и одного в Пензе.

Преступники обговорили свои роли заранее. Они подходили к пожилому незнакомцу на улице и представлялись ему сотрудниками спецслужб. Они заходили в квартиру жертвы якобы для того, чтобы оформить матпомощь в виде продуктов. Затем сообщники отвлекали внимание, похищали ценности и убегали. Всего они «обчистили» пенсионеров на 482 119 рублей.

«Суд учел, что у женщины есть малолетние дети, и она активно помогала следствию, а также добровольно возместила материальный ущерб», - добавили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

В результате ей назначили три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».