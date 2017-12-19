Пензенских наркоманов лишили права на ношение оружия

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19 декабря 2017, 13:04Общество
В прокуратуре Пензенской области провели эффективную работу по лишению наркоманов специальных прав.
Сотрудники прокуратуры в 2017 году уделяли повышенное внимание выявлению лиц, которые страдают наркоманией и имеют при этом водительские удостоверения или иные специальные права.
По результатам этой работы, в суды направили 33 заявления о прекращении права управления транспортом этими лицами. Всех их рассмотрели и удовлетворили, сообщают в пресс-службе прокуратуры области.
Кроме того, прокурор Ленинского района добился через суд прекращения у наркозависимых права на ношение и хранение оружия, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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