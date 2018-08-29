Пензенских мини-футболисток поздравили с победой на Чемпионате мира

Со студенческого Чемпионата мира по мини-футболу, который завершился в Казахстане, игроки «Лагуны-УОР» вернулись в статусе чемпионов. В составе сборной России выступали четыре пензенских девушки: Ксения Олькова, Александра Чернова, Мария Крупина и Ирина Родькина. С победой чемпионок мира поздравили тренеры и руководство «Лагуны-УОР», а также партнеры по команде.

Девушки были на победном турнире лидерами команды. Так, Александра Чернова с тремя мячами стала лучшим бомбардиром сборной России, а Ксении Ольковой была доверена капитанская повязка. Как отмечают чемпионки мира, турнир дался команде непросто. Самым тяжелым получился полуфинальный матч против сборной Португалии, где россиянки сравняли счет за 30 секунд до конца игры, а затем вырвали победу в серии пенальти.

«Всегда будем бороться до конца. В какой-то момент мы поняли, что можем получить звание чемпионов мира, это очень смотивировало», - рассказала Ксения Олькова.

Кроме матча со сборной Португалии, россиянки провели три непростых игры в группе, где потерпели единственное поражение на турнире от сборной Украины. Взять реванш наши девушки смогли в главном матче турнира, где уверенно выиграли со счетом - 2:0. Помогла и поддержка тренеров, и партнеров по клубу, которые следили за каждой их игрой.

«Верили в их успех, потому что собралась сильная команда. Уровень чемпионата России соответствует мировому, поэтому не сомневались в победе до последней игры», - сказал президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

На матчах Чемпионата мира трибуны были заполнены. Поддерживали наших девушек не только россияне, приехавшие на турнир, но и казахстанские болельщики, поэтому чемпионат для сборной России получился почти домашним.

«Команду очень хорошо встретили в Казахстане. Когда мы пришли в магазин, продавцы пожелали нам удачи и победы», - рассказала игрок студенческой женской сборной России по мини-футболу Ирина Родькина.

После возвращения в Пензу девушки сразу же приступили к тренировкам в составе «Лагуны-УОР». Однако совсем скоро футболисток ждет еще один вызов в сборную России, где они будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы, который впервые пройдет под эгидой UEFA.