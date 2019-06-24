24 июня 2019, 15:34Общество

Пензенских медведей накормили мороженым. ВИДЕО

В пензенском зоопарке прошел День мороженого. Холодным лакомством накормили и бурых медведей.

Видеозапись кормления сотрудники зоопарка опубликовали в своей группе соцсети «ВКонтакте».

Для медведей Матвея и Захара подготовили по 10 пломбиров, которые поставили на горки из снега. Судя по кадрам, бурые набросились на мороженое и съели лакомство практически за минуту, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/zoo_pnz

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