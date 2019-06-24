Пензенских медведей накормили мороженым. ВИДЕО

Видеозапись кормления сотрудники зоопарка опубликовали в своей группе соцсети «ВКонтакте».

Для медведей Матвея и Захара подготовили по 10 пломбиров, которые поставили на горки из снега. Судя по кадрам, бурые набросились на мороженое и съели лакомство практически за минуту, пишет ИА «Пенза-Пресс».