31 июля 2018, 19:51Криминал

Пензенских маршрутчиков проверили на наркотики

В Пензе сотрудники наркоконтроля провели рейд по выявлению людей, употребляющих наркотики. На этот раз они проверяли водителей маршрутных такси.

«Данное мероприятие было проведено совместно с ГИБДД и наркологами областной наркотической больницы, оно проходило на двух конечных остановках транспорта, где сотрудник медицинской организации мог сразу определить наличие наркотических веществ в биологических средах водителей», - рассказала заместитель начальника отдела УНК УМВД России по Пензенской области Ирина Осетрова.

За день врачи-наркологи исследовали более 30 взятых у водителей проб. Во всех случаях тест дал отрицательный результат. Профилактическая работа не ограничится только одной проверкой. Управление по контролю за оборотом наркотиков продолжит вести мониторинг транспортной сферы.

Криминал
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