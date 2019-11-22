Пензенских мам приглашают на праздник на роллердроме

24 ноября на роллердроме в Пензе пройдет семейный праздник, приуроченный к всероссийскому Дню матери, - Mams Stop Stress (0+). Торжество организует клуб счастливых мам «Здравствуй, любимая!».

Как информагентству сообщили организаторы мероприятия, оно начнется в 11 часов. Запланировано выступление детских коллективов, мастер-классы, работа анимированных интерактивных площадок, викторины и конкурсы.

Кроме того, для участников торжеств пройдут презентации специалистов по здоровому образу жизни, косметологии, психологии. Вход на мероприятие - свободный, всю интересующую информацию можно задать координатору проекта Ксении Киселевой – 89273949892.

Клуб счастливых мам – организация, деятельность которого направлена на работу с женщинами, родившими или готовящимися к рождению ребенка. Организация ведет деятельность по трем основным направлениям - здоровье и здоровый образ жизни, информирование и консультирование специалистов, отдых и путешествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».