Пензенских мам приглашают на праздник на роллердроме

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22 ноября 2019, 10:02Общество
24 ноября на роллердроме в Пензе пройдет семейный праздник, приуроченный к всероссийскому Дню матери, - Mams Stop Stress (0+). Торжество организует клуб счастливых мам «Здравствуй, любимая!».
Как информагентству сообщили организаторы мероприятия, оно начнется в 11 часов. Запланировано выступление детских коллективов, мастер-классы, работа анимированных интерактивных площадок, викторины и конкурсы.
Кроме того, для участников торжеств пройдут презентации специалистов по здоровому образу жизни, косметологии, психологии. Вход на мероприятие - свободный, всю интересующую информацию можно задать координатору проекта Ксении Киселевой – 89273949892.
Клуб счастливых мам – организация, деятельность которого направлена на работу с женщинами, родившими или готовящимися к рождению ребенка. Организация ведет деятельность по трем основным направлениям - здоровье и здоровый образ жизни, информирование и консультирование специалистов, отдых и путешествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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