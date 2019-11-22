22 ноября 2019, 10:02Общество

Пензенских мам приглашают на праздник на роллердроме

24 ноября на роллердроме в Пензе пройдет семейный праздник, приуроченный к всероссийскому Дню матери, - Mams Stop Stress (0+). Торжество организует клуб счастливых мам «Здравствуй, любимая!».

Как информагентству сообщили организаторы мероприятия, оно начнется в 11 часов. Запланировано выступление детских коллективов, мастер-классы, работа анимированных интерактивных площадок, викторины и конкурсы.

Кроме того, для участников торжеств пройдут презентации специалистов по здоровому образу жизни, косметологии, психологии. Вход на мероприятие - свободный, всю интересующую информацию можно задать координатору проекта Ксении Киселевой – 89273949892.

Клуб счастливых мам – организация, деятельность которого направлена на работу с женщинами, родившими или готовящимися к рождению ребенка. Организация ведет деятельность по трем основным направлениям - здоровье и здоровый образ жизни, информирование и консультирование специалистов, отдых и путешествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-1284353/

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