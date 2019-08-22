Пензенских мальчишек и девчонок познакомили с журналом «Чердобряк»

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22 августа 2019, 19:26Культура
В библиотеке для детей и юношества продолжается сезон «Книжных пикников» (0+). В этот раз темой увлекательного квеста стали рубрики из пензенского журнала.
В увлекательный квест, организованный детско-юношеской библиотекой, погрузились больше 80 мальчишек и девчонок.
Тема - первый юбилей детского журнала «Чердобряк» (6+), которому исполняется пять лет. Для ребят и их родителей организаторы приготовили несколько развлекательных площадок. Каждая была посвящена определенной журнальной рубрике.
«Здесь дети будут мастерить, читать стихи и слушать рассказы авторов, которые печатаются в этом журнале. Ну и, конечно, узнают, какие страны есть, которые посетили герои и жители данного издания», - сказала директор Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Юлия Звягина.
Жители журнала, к слову, путешествуют не только за границей, но и по Пензенской области. «Чердобряк» четыре раза был признан лучшим в России в разных номинациях. Идея создания такого издания появилась случайно, а название сложилось из трех слов - чердак, добряк и бряк.
«У меня родилась дочка, и пока она не начала читать, мне очень хотелось ей купить такие журналы, как «Мурзилка» (6+) или «Веселые картинки» (6+). Но, к сожалению, на прилавках я не нашла того, что бы меня устроило. А у меня правило: не можешь найти чего-то готового, сделай сам», - рассказала главный редактор журнала для детей «Чердобряк» Марина Танцырева.
Следующая встреча пройдет, по традиции, в среду в 16.00, она завершит сезон книжных пикников. Темой игрового квеста станет здоровый образ жизни.
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