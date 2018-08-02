Пензенских курильщиков с 30-летним стажем направят на томографию

В Пензенской области пациентов со стажем курения более 30 лет или выкуривающих более двух пачек сигарет в день будут направлять на компьютерную томографию органов грудной клетки один раз в год. Это обследование заменит им флюорографию.

Решение приняло министерство здравоохранения области для сокращения смертности населения от злокачественных новообразований, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Когда человек курит на протяжении длительного периода, изменения в его организме происходят очень активно, но не всегда проявляются. Только со временем внутренние органы начинают давать сбой и последствия курения проявляются очень активно.

Чтобы не допустить обострения заболевания и развития такого тяжелого недуга как рак легких, курильщиков при проведении диспансерного, профилактического осмотра и диспансеризации врачи будут направлять на компьютерную томографию органов грудной клетки вместо флюорографии.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».