Пензенских курильщиков с 30-летним стажем направят на томографию

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02 августа 2018, 17:39Общество
В Пензенской области пациентов со стажем курения более 30 лет или выкуривающих более двух пачек сигарет в день будут направлять на компьютерную томографию органов грудной клетки один раз в год. Это обследование заменит им флюорографию.
Решение приняло министерство здравоохранения области для сокращения смертности населения от злокачественных новообразований, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Когда человек курит на протяжении длительного периода, изменения в его организме происходят очень активно, но не всегда проявляются. Только со временем внутренние органы начинают давать сбой и последствия курения проявляются очень активно.
Чтобы не допустить обострения заболевания и развития такого тяжелого недуга как рак легких, курильщиков при проведении диспансерного, профилактического осмотра и диспансеризации врачи будут направлять на компьютерную томографию органов грудной клетки вместо флюорографии.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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