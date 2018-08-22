Пензенских книголюбов ждут на закрытии «Литературного привала»

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22 августа 2018, 17:08Образование
26 августа в Пензе завершит работу знаменитая библиотека под открытым небом «Литературный привал» (0+).
В этот день на площадке в сквере им. Д.В. Давыдова будут представлены все привычные экспозиции и тематические зоны. Пензенцев ждут большой читальный зал с краеведческой литературой и книгами для семейного и детского чтения, зона буккроссинга, детский городок с мастер-классами и развивающими играми. Для тех, кто любит читать в уединении, оборудованы уютные места для отдыха с книгой.
Также для посетителей организуют эффектные фотозоны – «скамейка классика», книга-гигант, книжный парад, удивительные цветы, огромный будильник с символичным призывом «Время читать!».
Как сообщает пресс-служба мэрии, на закрытии будет представлена и литературная инсталляция-галерея «Классики в современности», в рамках которой можно ознакомиться с биографией и интересными фактами из жизни знаменитых писателей, связанных с Пензенской областью.
В летнем зале пензенцам предложат совершить виртуальную экскурсию по улицам города, а также настоящую пешеходную по центру.
Ориентировочное время работы – с 11.00 до 17.00, оно может быть скорректировано в зависимости от погодных условий.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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