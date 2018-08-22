Пензенских книголюбов ждут на закрытии «Литературного привала»

В этот день на площадке в сквере им. Д.В. Давыдова будут представлены все привычные экспозиции и тематические зоны. Пензенцев ждут большой читальный зал с краеведческой литературой и книгами для семейного и детского чтения, зона буккроссинга, детский городок с мастер-классами и развивающими играми. Для тех, кто любит читать в уединении, оборудованы уютные места для отдыха с книгой.

Также для посетителей организуют эффектные фотозоны – «скамейка классика», книга-гигант, книжный парад, удивительные цветы, огромный будильник с символичным призывом «Время читать!».

Как сообщает пресс-служба мэрии, на закрытии будет представлена и литературная инсталляция-галерея «Классики в современности», в рамках которой можно ознакомиться с биографией и интересными фактами из жизни знаменитых писателей, связанных с Пензенской областью.

В летнем зале пензенцам предложат совершить виртуальную экскурсию по улицам города, а также настоящую пешеходную по центру.

Ориентировочное время работы – с 11.00 до 17.00, оно может быть скорректировано в зависимости от погодных условий.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».