Пензенских дизайнеров научили выявлять потребности клиента

В одном из крупнейших мебельных магазинов города состоялась конференция для дизайнеров интерьера и архитекторов. На нее съехались не только представители творческих профессий, но и специалисты крупнейших мебельных производств со всей России. Главным спикером стал гость из Москвы, президент «Союза дизайнеров и архитекторов» Евгений Тюрин. В ходе конференции ее участники попытались выстроить всю цепочку - от услуг дизайнеров до понимания потребностей клиентов.

Такой формат дискуссии и наглядного погружения в тему использовали впервые.

«Мы собрали конференцию дизайнеров. Спикером выступает Евгений Тюрин. На сегодняшний момент хотим, чтобы у нас появилось взаимодействие между покупателями и дизайнерами», - сказал директор торгово-выставочного пространства Владимир Северьянов.

Главный спикер конференции приехал рассказать собравшимся о том, зачем к их услугам прибегают заказчики, и о психологии взаимоотношений. Ведь дизайнеру предстоит исследовать личность клиента, его привычки и вкусы, провести с ним, как минимум, полгода.

«Мероприятие посвящено образованию и развитию дизайнеров интерьера и архитекторов Пензенского региона. На нем мы будем обсуждать ценности клиента, то, как с ним нужно работать, как его слышать, чтобы заказчик получил максимально качественную услугу», - рассказал Евгений Тюрин.

Московский специалист рассказал о том, как, например, использовать «сарафанное радио» и клиентов для дизайна интерьеров с нуля. Участники конференции смогли также поговорить с представителями мебельных фабрик и брендов.