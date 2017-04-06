Пензенских чиновников научат организовывать работы по благоустройству

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 апреля 2017, 11:06Общество
По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева сотрудников муниципальных органов власти будут учить организации работ по благоустройству.
Состояние территорий населенных пунктов региона находится на постоянном контроле губернатора, отмечает пресс-центр облправительства.
«Системная работа по благоустройству городов и сел – это повышение комфортности проживания людей, создание современной городской среды», – отметил Белозерцев.
В семинарах, организованных по поручению губернатора, примут участие заместители глав муниципальных образований по жилищно-коммунальному хозяйству, главы административных центров районов, руководители предприятий коммунальной сферы, представители общественных организаций и актива района, сотрудники правоохранительных органов и госпожнадзора.
В рамках обучения планируют осветить тему содержания территорий поселений летом, обсудить вопросы совершенствования системы наружного освещения населенных пунктов, сноса сухостойных деревьев и кустарников, выявления бесхозяйных домовладений, проведения противопожарных мероприятий и др.
Также слушателям курса расскажут о переводе многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление, работе уполномоченных лиц и административных комиссий с нарушителями правил благоустройства, роли уличных и домовых комитетов, добавили в пресс-центре.
В отдельный блок выделена организация системы обращения с твердыми бытовыми отходами, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
06 апреля 2017, 13:01Пензенский «Дизелист» вырвался вперед в первенстве НМХЛ
06 апреля 2017, 12:29Самых чистоплотных пензенцев поощрят премией в 100 тыс. руб
06 апреля 2017, 12:04В Пензе казна пополнилась за счет продажи земли под ТЦ
06 апреля 2017, 11:36Пензенский «серфер» покорил Суру. Видео
06 апреля 2017, 11:23Впервые в Пензе в рамках фестиваля Jazz May организуют школу вокала
06 апреля 2017, 11:06Пензенских чиновников научат организовывать работы по благоустройству
06 апреля 2017, 10:26На ул. Урицкого, 117 сносят торговый объект
06 апреля 2017, 10:04Пензенцы пожаловались в мэрию на новый киоск в центре города