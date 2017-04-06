06 апреля 2017, 11:06Общество Пензенских чиновников научат организовывать работы по благоустройству По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева сотрудников муниципальных органов власти будут учить организации работ по благоустройству.

Состояние территорий населенных пунктов региона находится на постоянном контроле губернатора, отмечает пресс-центр облправительства.

«Системная работа по благоустройству городов и сел – это повышение комфортности проживания людей, создание современной городской среды», – отметил Белозерцев.

В семинарах, организованных по поручению губернатора, примут участие заместители глав муниципальных образований по жилищно-коммунальному хозяйству, главы административных центров районов, руководители предприятий коммунальной сферы, представители общественных организаций и актива района, сотрудники правоохранительных органов и госпожнадзора.

В рамках обучения планируют осветить тему содержания территорий поселений летом, обсудить вопросы совершенствования системы наружного освещения населенных пунктов, сноса сухостойных деревьев и кустарников, выявления бесхозяйных домовладений, проведения противопожарных мероприятий и др.

Также слушателям курса расскажут о переводе многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление, работе уполномоченных лиц и административных комиссий с нарушителями правил благоустройства, роли уличных и домовых комитетов, добавили в пресс-центре.

В отдельный блок выделена организация системы обращения с твердыми бытовыми отходами, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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