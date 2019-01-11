Пензенских бизнесменов зовут на выставку в Китай

Пензенских предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, приглашают на международную выставку China Jiangsu International Agricultural Machinery Exhibition (AGMA) 2019.

Как сообщает пресс-служба минэкономики Пензенского региона, выставка состоится в Нанкине с 10 по 12 апреля. Участие в ней примут инвесторы, трейдеры, представители финансовых институтов и т.д.

«На выставке будут продемонстрированы последние достижения в области растениеводства и животноводства Китая и зарубежных стран, сельскохозяйственное оборудование и техника, новая сельхозпродукция. Для гостей будет работать торговая площадка», - отметили в пресс-службе.

Также пензенцы смогут принять участие в круглых столах, бизнес-дискуссиях, получить консультации, наладить взаимодействие с китайскими коллегами и др.

Более подробную информацию можно узнать здесь. Возрастное ограничение мероприятия – 18+, пишет ИА «Пенза-Пресс».