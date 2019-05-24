Пензенских бизнесменов приглашают на новый сезон «Школы экспорта»

У пензенских бизнесменов есть шанс попасть в «Школу экспорта». Этот проект в регионе воплощают в жизнь совместно с «Российским экспортным центром». Там все бизнес-тренеры обязаны пройти аттестацию. В 2019 году впервые в пензенской школе будут преподавать местные, а не приглашенные специалисты. Первые занятия (18+) уже 11 и 12 июня в областной торгово-промышленной палате.

До нового обучающего сезона «Школы экспорта» - чуть более двух недель, самое время подать заявку. Семинары пройдут в Пензе по 11 темам - от «Введения в экспорт» до «Основ налоговой политики» и «Логистики». Еще одно занятие в 2019-м по дополнительной 12 теме о cопровождении экспорта документами, пройдет в Кузнецке. Заявки на участие могут подать представители малого и среднего бизнеса.

«В рамках 204 указа президента Российской Федерации перед регионом стоит задача - увеличивать количество предприятий, выводящих свою продукцию на экспорт. В этих целях мы взаимодействуем со «Школой экспорта» и проводим семинары для предпринимателей региона», - рассказал заместитель министра экономики Пензенской области Валерий Миронов.

По итогам 2018 года экспортеров, которые хотя бы раз поставили свою продукцию за рубеж, стало на 20% больше. Специалисты связывают такие показатели именно с тем, что бизнесмены стали больше знать о вывозе товара за границу.

«Школа экспорта» в Пензенской области работает третий год. Если в первом выпуске было 60 человек, то в 2019 году ее закончат, как минимум, 200 предпринимателей. Совершенствуется и процесс обучения.

«Если в 2018-м было только пять блоков из 11 семинаров и четыре бизнес-тренера, то сейчас их количество увеличилось до восьми», - рассказал заместитель председателя Пензенской областной торгово-промышленной палаты Владимир Паршин.

Схема обучения такова, что полученные знания фиксируются четко. Предприниматели проходят тест в начале и в конце занятия. Эксперты рекомендуют проходить одному специалисту несколько блоков за учебный сезон. В теории можно посетить все семинары, но для этого руководителю предприятия лучше направить на профильные темы соответствующих специалистов. Возможно разделить обучение и на несколько лет.

Бизнес-тренеры отмечают, в 2019 году довольно много случаев, когда для участия в «Школе экспорта» регистрируются предприниматели, которые проходили обучение в 2018-м, но по другим темам. Заявки принимают в областной торгово-промышленной палате. Первые семинары пройдут 11 и 12 июня.