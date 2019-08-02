Пензенских бизнесменов научили работать в сфере госзакупок

Фонд поддержки предпринимателей Пензенской области провел для бизнесменов семинар на тему госзакупок. Среди слушателей, в основном, - те, кто только собирается работать на государство. Бизнес-тренеры отмечают, что, как только предприниматели заходят в эту сферу, они попадают в зону повышенной ответственности, ведь госзаказ - это нередко социальная работа, и напрямую связанная с медициной, жилищно-коммунальным хозяйством, наукой и оборонной промышленностью.

Крупнейшему заказчику - государству центр поддержки предпринимательства посвятил отдельное занятие в серии семинаров для бизнесменов. Слушатели - представители малого и среднего бизнеса. Именно среди этого сектора сейчас особенно важно повысить конкуренцию в сфере госзакупок. Участникам объяснили, как узнать, что необходимо государству и как это сопоставить со своими возможностями.

Такие семинары и доступно изложенная информация - еще один способ увеличить интерес малого и среднего бизнеса к этой сфере. Опыт Пензенской области в привлечении таких предприятий к совместной работе велик. Только за первые полгода 2019-го в регионе почти 1000 госзаказов отдали именно малым и средним предприятиям, а также некоммерческим организациям. Их общая сумма - 1,4 миллиарда рублей. Это почти четверть от всех контрактов, заключенных государством.

«У нас нет никакого опыта в госзакупках, но мы очень давно хотели ознакомиться именно с этой темой и сегодня пришли с целью услышать что это такое, потому что, участвуя в них, можно найти не только работу для себя и своих сотрудников, но и проекты, которые требуют взаимодействия с госзакупками», - сказала президент благотворительного фонда Любовь Шубенкина.

Показателем того, насколько малое и среднее предпринимательство активно в секторе госзакупок, остается рейтинг эффективности и прозрачности закупочных систем регионов России. Пензенская область занимает в нем высокие позиции по 13 направлениям.

«Расширяется база поставщиков, которые на конкурентной основе могут обеспечить государственные и муниципальные нужды, а также потребности крупного бизнеса. Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области совместно с министерством экономики проводит мастер-классы, семинары, тематические круглые столы. На данном мероприятии обсуждались вопросы вовлечения представителей малого и среднего бизнеса в закупочную деятельность», - рассказал заместитель руководителя центра поддержки предпринимателей Пензенской области Виталий Архипов.

Серия семинаров - один из способов информировать предпринимателей о том, какие ниши для их бизнеса существуют в регионе и как эти ниши занять. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности - один из важнейших аспектов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, он рассчитан до 2024 года.