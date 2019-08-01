Пензенских бизнесменов научили подбирать кадры

Областной фонд поддержки предпринимательства провел для пензенских бизнесменов серию обучающих семинаров. Основной акцент был сделан на проблемах подбора персонала и работы с госзакупками. В круглых столах можно поучаствовать бесплатно. В этот раз такой возможностью воспользовались более 50 предпринимателей региона.

Почему стремление нанять молодого менеджера по продажам может быть ошибкой? Из-за чего люди старше 30 за определенный вид работы берутся активнее? Пензенских предпринимателей познакомили с теорией поколений. Согласно ей, сейчас работодателям приходится собирать команду из людей двух поколений: X, - это люди после 1963 года рождения, которые привыкли адаптироваться к любым условиям, и более младшего поколения Y, - родившиеся после 1983-го, независимые и быстро проживающие свой профессиональный рост.

Об их сильных и слабых сторонах, переходных случаях и всех нюансах подбора кадров пензенским предпринимателям рассказала бизнес-тренер из Москвы. Для участников, а их собралось более 50, такие семинары бесплатны, необходимо лишь пройти регистрацию. Площадку для круглых столов предоставляет торгово-промышленная палата области.

«Я впервые на таком мероприятии, сейчас занимаюсь подбором сотрудников, формированием команды в компании, поэтому мне это очень интересно, можно познакомиться с коллегами, кто уже сталкивался с такими проблемами», - сказала менеджер по персоналу федеральной компании Марина Перевертнева.

Семинары для представителей малого и среднего бизнеса Пензы организованы при ведущей роли центра поддержки предпринимательства региона, сейчас он - часть фонда поддержки предпринимательства, который появился в феврале 2019 года по инициативе губернатора Ивана Белозерцева.

«В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области проводит ряд тематических программ, в том числе - круглые столы. В данном случае его тема была посвящена эффективному поиску и найму персонала. В рамках данного мероприятия бизнесмены получили качественную информацию о том, как искать сотрудников, как выстраивать эффективную работу внутри организации и достигать в своей деятельности максимальных результатов», - рассказал заместитель руководителя Фонда поддержки предпринимателей Пензенской области Виталий Архипов.

В ближайшее время для предпринимателей пройдут еще два круглых стола. Такие обучающие занятия - еще один способ поддержки бизнеса в регионе. В национальных проектах, обозначенных до 2024 года, президент страны Владимир Путин подчеркнул важность увеличения доли несырьевого экспорта регионов и поддержки малого и среднего предпринимательства.