08 апреля 2019, 14:34Происшествия

Пензенских автолюбителей предупредили об огромной пробке в центре города

Пензенец в Сети сообщил о пробке в центре города, которая образовалась из-за ДТП.

Пользователь опубликовал фотографию в группе соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, что после перекрестка улиц Карла Маркса и Кирова 8 апреля в 11.10 произошла авария, обе полосы в сторону Терновки заняты. Из-за этого образовалась огромная пробка.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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