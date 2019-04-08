Пензенских автолюбителей предупредили об огромной пробке в центре города

Пензенец в Сети сообщил о пробке в центре города, которая образовалась из-за ДТП.

Пользователь опубликовал фотографию в группе соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, что после перекрестка улиц Карла Маркса и Кирова 8 апреля в 11.10 произошла авария, обе полосы в сторону Терновки заняты. Из-за этого образовалась огромная пробка.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».