Пензенских автолюбителей предупредили об огромной пробке на трассе

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17 апреля 2019, 13:04Общество
В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» образовалась большая пробка. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Пользователь опубликовал фотографии в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что затор образовался на участке дороги после Рамзая в сторону Москвы в районе 11 часов 17 апреля. Это произошло из-за ремонта дороги.
«Работают сотрудники ГИБДД. Они ловят тех, кто объезжает пробку по обочине», - добавил автор поста.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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