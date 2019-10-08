Пензенских актеров обучили основам сценического фехтования

В пензенском театре юного зрителя прошел мастер-класс по сценическому фехтованию. Его провели одни из лучших преподавателей страны, мастера спорта, мастера европейского исторического фехтования братья Олег и Виктор Мазуренко.

Синтезировав технику европейских школ фехтования 16-18-го веков и связав его с эстрадно-цирковым, театральным и танцевальным искусством, они создали свой авторский оригинальный стиль вневременного арт-фехтования.

Братья Мазуренко прославились как постановщики трюков на эстраде, в театре и кино, а также как создатели собственного стиля. В Пензе они успели поработать над трюками в спектакле областного драмтеатра «Остров сокровищ» (12+), а на этот раз приехали преподать урок местным актерам.

Олег и Виктор начинали со спортивного фехтования и оба получили звание мастеров спорта, но затем отдали предпочтение постановочным боям. В творческой среде они завоевали известность как фехтовальный дуэт «Бретер». Этим французским словом раньше называли профессиональных дуэлянтов.

«Актер должен владеть любым предметом - тростью, шпагой. Хотя бы иметь представление об этом. На съемках в кино у нас в стране не дают хорошей подготовки. Считаем это частью профессии, потому что это всего лишь метод физического действия, как танец, хореография и так далее. Чувство оружия, безопасность. Они это чувствуют, понимают и не боятся работать с предметами», - рассказали братья Мазуренко.

Пензенским актерам мастера клинка показали основные приемы фехтования на шпагах. Первый этап урока - отработка движений во время поединка. После этого уделяется внимание технике боя. Как говорят сами мастера, этого вполне достаточно, чтобы показать красивый поединок на сцене.

Учениками братьев Мазуренко стали воспитанники детских театральных студий, школьных коллективов, студенты пензенского училища культуры. Местные актеры смогут совсем скоро применить навыки фехтования. На сцене театра юного зрителя должна состояться премьера спектакля по пьесе Пушкина «Каменный гость» (12+).

«Там есть большое количество фехтовальных боев. Взять хотя бы донов Карлоса и Гуана. Они сражаются насмерть. Мы решили не идти путем театрального обмана, а поставили настоящие, красивые бои, потому что есть кому», - отметил художественный руководитель пензенского театра юного зрителя Владимир Карпов.

Эту постановку пензенские зрители смогут увидеть 19 и 20 октября. Начало - в 17.00.