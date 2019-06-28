Пензенские звездочки покорили черноморский Олимп

Пензенский танцевальный коллектив «Олеон» отличился на международном фестивале - конкурсе «Черноморский Олимп» в Сочи. В рамках проекта «Дети 21 века» на протяжении трех дней помимо конкурсной программы для участников проходили мастер-классы, на которых опытные наставники делились секретами своего мастерства.

Каждый танец пензенского коллектива «Олеон» - это не просто хореографическая постановка, а маленький спектакль. На сцене с помощью музыки и пластики солисты разговаривают с аудиторией на языке танца. Мастерство и артистизм юных звездочек отметило жюри международного фестиваля-конкурса «Черноморский Олимп», который проходил в Сочи.

«Мы очень сильно переживали, но добились гран-при. Готовились очень усердно, даже если нам делали замечание мы воспринимали все очень легко и старались исправить свои ошибки», - рассказали воспитанницы школы танца «Олеон» Софья Князькина и София Щеглова.

«Черноморский Олимп» собрал более 100 танцевальнных коллективов. Пензенские юные звездочки покорили и публику, и коллег, безоговорочно победив в самых важных номинациях.

«В этом конкурсе мы выставляли восемь номеров, в каждой номинации современная эстрадная хореография мы представляли по два номера. В трех номинациях мы заняли первые места, а в одной из них нам дали гран-при», - отметила руководитель школы танца «Олеон» Ольга Пчелинцева.

Впереди у «Олеона» - грандиозные творческие планы, которые пока держат в секрете. Несомненно одно - Черноморский Олимп покорен, а значит самое время готовиться ко взятию новых творческих высот.