Пензенские звездочки покорили черноморский Олимп

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30 июня 2019, 16:32Культура
Пензенский танцевальный коллектив «Олеон» отличился на международном фестивале - конкурсе «Черноморский Олимп» в Сочи. В рамках проекта «Дети 21 века» на протяжении трех дней помимо конкурсной программы для участников проходили мастер-классы, на которых опытные наставники делились секретами своего мастерства.
Каждый танец пензенского коллектива «Олеон» - это не просто хореографическая постановка, а маленький спектакль. На сцене с помощью музыки и пластики солисты разговаривают с аудиторией на языке танца. Мастерство и артистизм юных звездочек отметило жюри международного фестиваля-конкурса «Черноморский Олимп», который проходил в Сочи.
«Мы очень сильно переживали, но добились гран-при. Готовились очень усердно, даже если нам делали замечание мы воспринимали все очень легко и старались исправить свои ошибки», - рассказали воспитанницы школы танца «Олеон» Софья Князькина и София Щеглова.
«Черноморский Олимп» собрал более 100 танцевальнных коллективов. Пензенские юные звездочки покорили и публику, и коллег, безоговорочно победив в самых важных номинациях.
«В этом конкурсе мы выставляли восемь номеров, в каждой номинации современная эстрадная хореография мы представляли по два номера. В трех номинациях мы заняли первые места, а в одной из них нам дали гран-при», - отметила руководитель школы танца «Олеон» Ольга Пчелинцева.
Впереди у «Олеона» - грандиозные творческие планы, которые пока держат в секрете. Несомненно одно - Черноморский Олимп покорен, а значит самое время готовиться ко взятию новых творческих высот.
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