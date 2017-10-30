30 октября 2017, 17:19Спорт Пензенские журналисты выяснили, кто сильнее в футболе В Пензе на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Надежда» встретились команды телеканала «Экспресс» и сборная работников других средств массовой информации под названием «Репортер». Победа оказалась на стороне «Репортера», однако, командный дух это не сломило - как у спортсменов-любителей «Экспресса», так и у его болельщиков.

Они вновь отложили на время блокноты и ручки, убрали диктофоны и микрофоны, ненадолго забыли о видеокамерах и компьютерах. Корреспонденты, монтажеры, ведущие новостей, операторы решили побороться не просто за звание самых оперативных, но и самых спортивных. На мини-футбольной арене в этот раз игроки, которые уже несколько лет выступают плечом к плечу. Сейчас же одна команда разделилась надвое. Сотрудники телеканала «Экспресс» вышли против работников других СМИ - команды «Репортер».

«Мы знаем возможности соперника и как лучше строить игру. Команда «Экспресс» выставила длинный состав, я думаю, что у них прекрасная команда», - сказал капитан команды «Репортер» Олег Ткачев.

Спортсмены-любители сыграли два тайма по 20 минут. С самого начала матча шла упорная борьба за инициативу. Мяч долго не переходил на половину соперника. В середине первого отрезка встречи счет открыл «Репортер».

К перерыву «Репортер» вел уже с преимуществом в два мяча. Во втором тайме «Экспрессовцы» долго не могли поразить ворота противника. Болельщики поддерживали своих как могли.

Отыграть удалось один гол. Отличился ведущий программы «События» (16+) Александр Маркеев.

Однако этот гол не сильно повлиял на исход поединка. Мяч еще дважды влетел в сетку ворот «Экспресса». В итоге - 1:4. Впрочем, команду это поражение не огорчило. Спортивные тележурналисты оценили свою игру и сделали выводы на будущее.

«В любом виде спорта сыгранность между партнерами в одной команде имеет очень весомую роль. Если этого не будет, то никакое индивидуальное действие одного человека не спасет игру, поэтому будем сыгрываться, это главное в жизни, спорте и в журналистике, наверное», - отметил игрок команды «Экспресс» Александр Маркеев.

У команды «Экспресс» будет возможность отыграться. Следующий матч с «Репортером» пройдет в середине ноября.

Спорт

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