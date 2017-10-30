Пензенские журналисты выяснили, кто сильнее в футболе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 октября 2017, 17:19Спорт
В Пензе на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Надежда» встретились команды телеканала «Экспресс» и сборная работников других средств массовой информации под названием «Репортер». Победа оказалась на стороне «Репортера», однако, командный дух это не сломило - как у спортсменов-любителей «Экспресса», так и у его болельщиков.
Они вновь отложили на время блокноты и ручки, убрали диктофоны и микрофоны, ненадолго забыли о видеокамерах и компьютерах. Корреспонденты, монтажеры, ведущие новостей, операторы решили побороться не просто за звание самых оперативных, но и самых спортивных. На мини-футбольной арене в этот раз игроки, которые уже несколько лет выступают плечом к плечу. Сейчас же одна команда разделилась надвое. Сотрудники телеканала «Экспресс» вышли против работников других СМИ - команды «Репортер».
«Мы знаем возможности соперника и как лучше строить игру. Команда «Экспресс» выставила длинный состав, я думаю, что у них прекрасная команда», - сказал капитан команды «Репортер» Олег Ткачев.
Спортсмены-любители сыграли два тайма по 20 минут. С самого начала матча шла упорная борьба за инициативу. Мяч долго не переходил на половину соперника. В середине первого отрезка встречи счет открыл «Репортер».
К перерыву «Репортер» вел уже с преимуществом в два мяча. Во втором тайме «Экспрессовцы» долго не могли поразить ворота противника. Болельщики поддерживали своих как могли.
Отыграть удалось один гол. Отличился ведущий программы «События» (16+) Александр Маркеев.
Однако этот гол не сильно повлиял на исход поединка. Мяч еще дважды влетел в сетку ворот «Экспресса». В итоге - 1:4. Впрочем, команду это поражение не огорчило. Спортивные тележурналисты оценили свою игру и сделали выводы на будущее.
«В любом виде спорта сыгранность между партнерами в одной команде имеет очень весомую роль. Если этого не будет, то никакое индивидуальное действие одного человека не спасет игру, поэтому будем сыгрываться, это главное в жизни, спорте и в журналистике, наверное», - отметил игрок команды «Экспресс» Александр Маркеев.
У команды «Экспресс» будет возможность отыграться. Следующий матч с «Репортером» пройдет в середине ноября.
30 октября 2017, 19:48В Пензе 50 студентов участвуют в «Школе парламентаризма»
30 октября 2017, 19:42В Пензе к административной ответственности привлекли 150 пешеходов
30 октября 2017, 19:37Члены агитпоезда ЛДПР выслушали проблемы пензенцев
30 октября 2017, 19:25Главе администрации Кузнецка вручили диплом за вклад в развитие хоккея
30 октября 2017, 19:05В Пензе представили коллекцию детской одежды
30 октября 2017, 18:59В Пензе отметили 99-летие со дня создания комсомола
30 октября 2017, 18:41Пензенские студенты за 48 часов создали IT-проекты
30 октября 2017, 17:59В Пензе незаконно торговали колбасой