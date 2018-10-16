Пензенские журналисты вернулись с форума «Вся Россия-2018»

Пензенцы вернулись из Сочи с призами. Завоевав восемь наград на форуме «Вся Россия-2018», они стали лидерами по числу призеров среди регионов страны.

Сотни журналистов из России смогли за шесть дней обойти семь площадок и посетить несколько десятков мероприятий. Все они стали частью масштабного форума в Сочи «Вся Россия - 2018». На нем обсуждали многое, в том числе - необходимость развития регионального цифрового телевидения, включения в мультиплекс местных телеканалов, а также информационное противостояние.

«Данный форум традиционно собирает большое количество журналистов. В 2018 оно рекордное. Очень много интересных спикеров со всей страны, которых мы не можем пригласить в регионы, а здесь - это уникальная возможность за несколько дней получить огромный багаж знаний», - отметил председатель пензенского отделения Союза журналистов России Павел Шишкин.

Работу на площадках вели по трем направлениям: телевидение, интернет-СМИ, газеты. О последних говорили больше обычного. Умирают ли региональные печатные средства массовой информации или переход многих в веб-формат - это своеобразный ребрендинг - об этом журналисты узнали из обучающих семинаров.

«Особо ценным было то, что мастер-классы и лекции проводили практикующие работники СМИ. Для меня, как для сотрудника интернет-издания, особенно запомнились секции, посвященные визуализации контента, инфографике и написанию статей. Были ценные советы, которые, что важно, можно применить на практике», - сказала редактор информационного агентства «Пенза-Пресс» Галина Попова.

Специально для газетчиков в профессиональный творческий конкурс внесли серьезные изменения: впервые работы от журналистов принимали в электронном виде, что позволило жюри оценить их намного быстрее и качественнее. Так, ведущие печатные СМИ региона несколько раз становились победителями в номинациях «Лучший дизайн» и «Лучший спецпроект/акция».

В Пензу журналисты привезли семь наград и один диплом. Однако и это не предел. Делегация готова работать еще усерднее, и в 2019 году занять большее число призовых мест.