Пензенские журналисты рассказывают о всероссийском фестивале в Сочи

10 октября 2018, 18:50Общество

«Вся Россия» - в Сочи. В городе на черноморском побережье проходит 22-й международный фестиваль журналистов (18+). В числе главных проблем, которые обсуждают представители средств массовой информации, - кризис жанра классической журналистики и новые технологии в профессии. Традиционно на фестивале отмечают отличившихся журналистов. Из Сочи рассказывает шеф-редактор «Утро на Экспрессе» (16+) Константин Коломиец.