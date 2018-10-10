Пензенские журналисты рассказывают о всероссийском фестивале в Сочи

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10 октября 2018, 18:50Общество
«Вся Россия» - в Сочи. В городе на черноморском побережье проходит 22-й международный фестиваль журналистов (18+). В числе главных проблем, которые обсуждают представители средств массовой информации, - кризис жанра классической журналистики и новые технологии в профессии. Традиционно на фестивале отмечают отличившихся журналистов. Из Сочи рассказывает шеф-редактор «Утро на Экспрессе» (16+) Константин Коломиец.
10 октября 2018, 20:16В Пензе 20 заявлений о сносе самовольных построек находятся в суде
10 октября 2018, 19:56В Пензе «Лагуна» готовится к чемпионату по мини-футболу
10 октября 2018, 19:46Восстановление дома на ул. Крупской после взрыва газа подходит к завершению
10 октября 2018, 19:32Больницы Пензенской области получили 13 новых служебных авто
10 октября 2018, 19:24Пензенские учебные заведения пополнились комплектами робототехники
10 октября 2018, 19:20Пензенские поисковики вернулись с окружного слета с наградами
10 октября 2018, 19:16Американская певица Финли приехала в Пензу с концертом
10 октября 2018, 18:50Пензенские журналисты рассказывают о всероссийском фестивале в Сочи