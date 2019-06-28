Пензенские журналисты прошли огневую полосу препятствий

В Пензе стартовал второй этап областных соревнований «Лучшее звено газодымозащитной службы» (18+) и «Лучший газодымозащитник» (18+). За победу борются сразу три команды - из Кузнецка, Нижнего Ломова и областного центра. Свои силы в этой нелегкой профессии впервые смогли попробовать и журналисты региональных СМИ.

Пройдя отборочные соревнования и будучи лучшими на местах, участники боролись за новые награды.

«Газодымозащитник - это своего рода элита, спецназ пожарной охраны. Это звено работает там, где есть дым, а его, как известно, без огня не бывает. Газодымозащитник выполняет свои функции в условиях практически отсутствия видимости, продвигаясь ползком и наощупь», - рассказал заместитель начальника по государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

Прохождению огневой полосы психологической подготовки предшествовала кропотливая работа: повторение теории, техники безопасности, отработка навыков. Причем пожарные признаются: лучшее место для тренировок - это суточные дежурства.

«Есть мелкие нарушения. В основном, по охране труда и физической подготовке. Нужно тренироваться, совершенствовать навыки», - сказал пожарный спасатель специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Пензенской области Михаил Шачин.

Пока состязания проходили профессионалы, к выходу на полосу препятствий готовилась команда журналистов. Семь корреспондентов телеканалов, интернет-изданий и газет решились на себе испытать все трудности работы пожарных. На площадку - строго в костюмах, а они весят около 20 килограммов. Вместе со спецодеждой всем раздали кислородные маски.

Передвигаться в таком костюме быстро, без предварительной подготовки, казалось невозможным. Однако без него было выходить в зону условного пожара нельзя, поэтому для команды журналистов не учитывалось время прохождения этапа.

Полоса препятствий для сотрудников СМИ ничем не отличалась от той, что проходили пожарные: лабиринт, который заволокло дымом, подъем на трап, спуск по трубе, прохождение коллектора, качающегося трапа, подъем на эстакаду, а в завершении - тушение мишени.

«Испытав на собственной шкуре то, как все это происходит, проникаешься нереальным уважением к людям этой профессии. Это на самом деле очень тяжело. И в прямом, и в переносном смысле - очень круто», - сказала журналист информационного агентства «Пенза-Пресс» Анна Балашова.

Работу представителей СМИ оценивал Алексей Рыжов. В завершении прохождения полосы препятствий он поблагодарил журналистов и вручил сертификаты об участии в соревнованиях.