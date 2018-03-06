Пензенские журналисты поделились впечатлениями от медиафорума ОНФ

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06 марта 2018, 19:33Общество
В Пензе лауреаты премии Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» подвели итоги одноименного медиафорума, который прошел в Калининграде. В нем приняли участие около 500 журналистов со всей России, в том числе - победители конкурса Союза журналистов России «Почему я иду на выборы».
Сотрудники СМИ приняли участие в обсуждении послания президента страны Федеральному Собранию, поговорили о перспективах развития профессии, а также пообщались с Владимиров Путиным и задали ему свои вопросы. Корреспондент телеканала «Экспресс», а также представители печатных и онлайн СМИ региона поделились впечатлениями о поездке и рассказали, чем запомнился медиафорум
«Это был пятый медиафорум. От Пензенской области в этот раз ездила самая представительная делегация - девять человек, шесть из них - лауреаты конкурса «Правда и справедливость, трое - «Почему я иду на выборы», - рассказала пресс-секретарь регионального исполкома Общероссийского народного фронта Виктория Белякова.
«Было несколько площадок, например, телевидение, печатное дело, газеты и СМИ, их вели модераторы. С ними было интересно дискутировать, потому что многие не стеснялись задавать вопросы», - отметил журналист Анатолий Володин.
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