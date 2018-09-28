Пензенские «жемчужины» объединят в одном путеводителе

Художественное училище, сквер Лермонтова, Спасский кафедральный собор, памятник Первопоселенцу - места в Пензе, которые любой путешественник может найти на просторах интернета за считанные секунды. А что делать, если местные достопримечательности уже изучены и турист едет в область? О самых интересных, необычных и, главное, хорошо сохранившихся локациях расскажет новый путеводитель по Пензенской области. Над его разработкой сейчас трудятся несколько десятков краеведов.

«Задумка нашего путеводителя была такова - сделать то, что не было сделано - показать наш край во всем цвете, то есть наиболее значимые места, которые притягивали бы туристов. И это нужно сделать в хорошей литературной форме с прекрасными иллюстрациями», - рассказал руководитель проекта Владимир Первушкин.

Завоевывать внимание путешественников планируют яркими фотографиями. Над ними два месяца трудился фотограф Борис Тишулин. Более тысячи снимков из 27 районов области. Отбирать те самые из огромной коллекции оказалось таким же непростым делом, как и организовать саму съемку.

«Нам нужна была солнечная погода, потому что мы снимали много пейзажей. Бывали такие моменты, что вот льет дождь, град летом, проливной просто», - вспоминает Борис Тишулин.

Туристический справочник обещает стать объемнее на 20 страниц. Путешественникам готовы рассказать не только о культурных объектах. Большое внимание разработчики уделили природным локациям, а именно источникам и заповедным зонам. Из памятников культуры туристов ждут в восстановленных церквях и мечетях. Об этих местах готовы рассказать и молодому поколению. Для них готовят первый путеводитель для детей.

«Он совсем другой формат имеет и создан в игровой форме. Объекты культуры сочетаются с загадками, с ребусами, с кроссвордами, с бродилками. Даже взрослый человек, мне кажется, если ему попадет детский такой путеводитель в руки, с удовольствием будет не просто узнавать какие объекты культуры и истории у нас имеются, но и даже проверять свои знания», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Сбор материалов окончен, и теперь разработчиков ждет самая трудная часть: отбор важной информации и фотографий, разработка транспортной карты. Презентовать новый путеводитель (0+) планируют до конца года. Детский туристический справочник (0+) выйдет в свет в начале 2019-го.