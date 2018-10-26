Пензенские железнодорожники успешно отработали действия при ЧС

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26 октября 2018, 19:44Общество
Пензенские железнодорожники совместно с пожарными провели учения, в ходе которых отработали действия при чрезвычайных ситуациях.
В тренировке приняли участие врачебно-санитарные бригады, службы связи и аварийно-контактной сети Куйбышевской железной дороги. Они продемонстрировали слаженные действия при сходе с рельсов пассажирского и грузового поездов, устранении различных аварий на железной дороге, а также при устранении последствий взрыва в одном из вагонов поезда.
«Отработали сход подвижного состава, работу звеньев и подъем вагона в случае чрезвычайной ситуации с тушением пожара. Считаю, что учения удались, цель достигнута», - рассказал заместитель главного инженера Куйбышевской железной дороги Алексей Антонов.
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