Пензенские земли захватывает борщевик

Землю в частном секторе Пензы активно отвоевывает «зеленый яд»: в регионе зацвел борщевик. Причем, если в прошлом году он рос точечно, то сейчас лишь на территории областного центра заполонил сразу несколько десятков соток земли. В борьбе с ним жители пока оказываются бессильны, кроме того, несут и значительные потери: яд борщевика способен вызвать серьезные ожоги на коже.

Ароматными цветки этого растения вряд ли назовешь: за несколько метров от дороги в частном секторе на улице Львовской пахнет керосином. Специфический запах издает борщевик - нетипичное для средней полосы растение, которое считается сорняком. Еще в прошлом столетии он был распространен преимущественно в горах Кавказа на довольно приличной высоте, почти под ледниками, на субальпийских лугах.

Повсеместно борщевик распространился после того, как его начали выращивать в качестве кормовой культуры. Однако вскоре выяснилось, что животные, которым ввели в рацион эту траву, перестали приносить потомство.

Один из опаснейших сорняков в Пензенской области - борщевик - чувствует себя комфортно. Жара и болотистая почва делают свое дело - растение зацвело. Причем опасность вызывают не сами цветки, сколько листья. В них содержатся фитокомпоненты, которые сначала вызывают раздражение на коже, а уже после - ожоги. Именно поэтому подходить к растению даже в закрытой одежде не рекомендуется.

От растения попытались быстро отказаться и избавиться. Но биологи выяснили: это мощный инвазивный вид, который вторгается в местные растительные сообщества и вызывает их нарушения. Кроме того, любое прикосновение к сорняку с весьма аппетитным названием, вызывает контактно-аллергический дерматит: попавшие на кожу эфирные соединения сначала вызывают чесотку, а спустя несколько суток, на месте покраснения появляются гнойные волдыри. Врачи советуют: самолечение неприемлемо, особенно, если сок борщевика попал на слизистую глаза.

«Это катастрофа, на самом деле. Я не думаю, что это часто встречается. Тогда мы обращаемся к офтальмологам, потому что такой пузырь на слизистой глаза - это, конечно, грустно. Я думаю, что это может очень серьезные последствия иметь.

Если пузырь большой и он лопнет, то может быть воспаление, проникновение вторичной инфекции, нагноение. Обратиться за медицинской помощью, конечно. Желательно», - отметила врач-дерматолог Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Марина Леонова.

В Пензе пару лет назад сорняк был головной болью специалистов ботанического сада при ПГУ. Борщевик вырос в разных его частях и начал угнетать редкие растения по соседству.

«Каждый год начинали с обработки гербицидами при отрастании зеленой массы. И затем просто не давали ему вести фотосинтез, то есть постоянно его подкашивали для того, чтобы истощить корневую систему. И таким вот образом мы где-то за три года справились с этими зарослями борщевика», - рассказала директор ботанического сада им. И.И. Спрыгина при ПГУ Марина Ростовцева.

Решить проблему попытались ученые. К примеру, за рубежом разработали несколько программ по борьбе с сорняком, включающие в себя не только уничтожение борщевика на ранней стадии, но и обработку заросшей земли специальными кислотами. В России селекционеры пока что находятся в поиске эффективного способа, решающего проблему в короткие сроки: растение оказалось чрезвычайно живучим.

«Пока способов борьбы фундаментальных не разработано. Вообще, если, например, участок не используется для кормовых или других целей, можно химические средства использовать из глифасатов. Если вы в этом году один раз обработали, то только это нужно сделать до цветения, когда растение достигает высоты до 50 сантиметров», - порекомендовала заведующая кафедрой растениеводства, лесного хозяйства Пензенского государственного аграрного университета Вера Гущина.

Специалисты напоминают: при попадании на кожу летучих соединений участок нужно тщательно промыть водой с мылом и обязательно обратиться к врачу. Фотохимический дерматит в запущенной стадии может стать причиной развития в организме других более серьезных инфекций.