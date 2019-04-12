Пензенские заключенные написали «Тотальный диктант»

В Пензе готовятся к всероссийской акции «Тотальный диктант» (6+). Присоединиться к ней 13 апреля смогут свыше 250 тысяч человек по всему миру. В области его напишут на 30 площадках. Одними из первых знания русского языка проверили осужденные исправительной колонии №5.

На всероссийскую акцию - в сопровождении конвоиров. Осужденные исправительной колонии №5 написали диктант. На столах не было ничего, кроме чистых листов и ручек. Многие из них заранее готовились к проверке знаний по русскому языку в таком формате, освежали в памяти давно забытые правила.

«Это знания со школы. Не будет сложностей, думаю, что все помню», - сказал осужденный исправительной колонии №5 Иван Чинарев.

К акции присоединились около 20 человек. Возраст - от 18 до 60 лет. Все они принимают участие в «Тотальном диктанте» впервые. Организаторы отошли от правил и для акции подобрали текст из классического произведения.

«Воспитанность - это одна из черт человека, которая нужна ему всегда и везде. Поэтому мы решили взять именно эту тему по Чехову», - рассказала член женского совета УФСИН России по Пензенской области Татьяна Федоровичева.

В тексте - 146 слов. Уровень сложности - средний. По словам специалистов, в диктант включили слова и фразы, чаще всего вызывающие вопросы: отглагольные прилагательные, причастные и деепричастные обороты, вводные слова и конструкции. За своими подопечными наблюдал и преподаватель колонии №5 Юрий Жуков.

«Надо отработать ошибки, чтобы в дальнейшем их не было. Все ученики, конечно, находятся в специфических условиях, но, тем не менее, они должны быть грамотными», - отметил он.

Тексты участников «Тотального диктанта» в исправительной колонии №5 проверили в течение нескольких часов. Результаты стали известны уже к вечеру.