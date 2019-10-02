Пензенские заключенные будут производить мусорные контейнеры

2 октября в правительстве Пензенской области обсудили вопросы создания дополнительных рабочих мест для осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что на содержание заключенных используются большие ресурсы. В 2019 году в регионе – 4104 человека находятся в исправительных учреждениях.

«Ни для кого не секрет, что хорошая оплата труда стимулирует работать. Несмотря на имеющиеся проблемы в экономике, мы ищем возможности привлечения к труду заключенных», - сказал он.

Продукцию, которую выпускает УФСИН, презентуют на ярмарках и т.д. Однако глава региона уверен, что нужно это делать активнее.

«Руководству УФСИН нужно агрессивнее взаимодействовать с руководителями предприятий, предлагать продукцию, я понимаю, что это сложно, но этим надо заниматься», - подчеркнул он.

Часто, по словам губернатора, общество встречает освобожденных негативно, а это может стать причиной рецидива. Поэтому нужно содействовать их трудоустройству.

Главный инженер УФСИН Артур Григорьев сообщил, что заключенные производят различную продукцию, есть возможность изготавливать мусорные контейнеры, но пока это не налажено.

«Вы пришли хоть на одно совещание с региональными операторами, которые мы проводим каждую неделю? Вы предложили свои услуги?», - спросил Иван Белозерцев.

Артур Григорьев ответил, что были, сегодня намерены произвести все расчеты и в ближайшее время начать производство контейнеров.

«Работайте, доказывайте, что стараетесь. Я уверен, что ваших заключенных можно загрузить работой года на три, только нужно ходить на совещания, предлагать услуги, должны быть предложения от вас, и мы должны их видеть», - отметил глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».