В Пензе юные художники изобразили героев из рассказов Тургенева

При помощи гуаши и акварели школьники постарались запечатлеть на бумаге всю красоту слов великого русского писателя.

«Здесь представлены размышления на тему его произведений. Есть на что посмотреть, о чем спросить. Но, главное, что дети читают, обращаются к классике и представляют свое видение ситуаций, которые описываются в творчестве писателя», - сказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Дети изобразили известных героев и природу из рассказов Тургенева, а также самого писателя. Мир классика глазами детей представлен в стенах картинной галереи. Выставку посвятили 200-летию со дня рождения писателя, поэта и публициста.

«Эта тема была очень сложной, потому что дети сами читали произведения писателя. Когда мы начали делать эскиз, то поняли, что от них немного не хватает рассуждения и необходима помощь взрослых. После того, как педагоги поработали с ребятами, работы во многом изменились», - рассказала директор детской художественной школы №1 имени Татлина Татьяна Ивайловская.

Многих не оставила равнодушным история «Муму» (12+). Четвероногий персонаж стал чуть ли не главным героем выставки. А вот школьников постарше вдохновили романы Тургенева. Всего на суд зрителей представили более двух десятков работ. Увидеть их в течение недели смогут все желающие.