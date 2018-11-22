Пензенские юниоры по боксу борются за место в сборной области

Точные удары, грамотная защита и постоянное движение - это составляющие победы в боксе - одном из самых жестких и зрелищных видов единоборств. Cпортсмены со всего региона собрались в «Рубине», где стартовало открытое первенство города по боксу среди юниоров (6+).

После тяжелого раунда быстро прийти в себя и продолжить бой бывает не всегда просто, но выбора нет, на кону - звание чемпиона. На открытое первенство города по боксу съехались порядка 200 юношей и девушек со всего региона, а также гости из Ульяновска. Несмотря на юный возраст, каждый участник турнира стремится доказать, что на этом ринге ему нет равных в мастерстве и именно он заслуживает права носить на груди заветную золотую медаль.

«Важен характер спортсмена. Можно заниматься несколько лет и быть в тени, а можно за один год вырасти и добиться больших результатов» - отметил заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Олег Кулагин.

Как отмечают боксеры, суть единоборства заключается не в том, кто сильнее ударит, ведь это приносит пользу лишь при правильной работе ног и головы. Прежде чем выйти на ринг, необходимо в достаточной мере освоить каждую разновидность удара.

«Есть джеб - это прямой удар, апперкот и хук. Последний раньше не получался, долго тренировал его, там надо правильно закрутить руку, иначе ударишь открытой перчаткой и не получишь нужные очки», - рассказал он.

По словам судей, на юношеских соревнованиях работать сложнее, чем на взрослых. Порой приходится учить боксеров прямо на ринге. Связано это, конечно же, с неопытностью спортсменов. Однако судьи рады, что с каждым годом на соревнования приезжает все больше ребят, несмотря на то, что золотые годы этого вида спорта прошли и сейчас более популярен MMA.

«У бокса есть своя аудитория, многие продолжают его любить, он, кстати, является олимпийским видом спорта, и, на мой взгляд, в нем более красивые защита, атака и удары», - сказал судья первой категории по боксу Сергей Мельников.

Открытое первенство завершится 23 ноября. По итогам турнира лучших спортсменов не только наградят медалями и кубками. Они войдут в состав сборной Пензенской области, которая будет представлять регион на первенстве Приволжского федерального округа.