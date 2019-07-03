Пензенские юнармейцы отправились на срочную службу

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03 июля 2019, 19:02Общество
В последние дни призывной кампании повестки получили бывшие воспитанники всероссийской военно-патриотической организации Юнармии Пензенской области.
Андрей Ляпин, когда учился в школе, состоял в одном из самых массовых молодежных патриотических объединений страны - Юнармии. У бывшего воспитанника движения жалоб на здоровье нет, давление в норме, а значит, можно получать военное обмундирование.
После школы Андрей Ляпин успел отучиться в колледже при ПензГТУ. Специальность - «Техника по компьютерным системам», несомненно, повлияет на то, куда он пойдет служить. А во время самой службы ему обязательно пригодится юнармейское прошлое.
«Преподаватель ОБЖ предложил вступить в Юнармию, это было в девятом классе, я согласился. На сборах был, в походах участвовал, учился боевому искусству, разбирал и собирал автоматы», - рассказал он.
«Основная часть юнармейцев, которая достигла призывного возраста, - это более 70%, поступают в высшие военные учебные заведения, куда их охотно берут. Активный участник Юнармии получает дополнительно от трех до десяти баллов к ЕГЭ», - сказал помощник военного комиссара Пензенской области по военно-патриотической работе Сергей Артамонов.
Тем временем, пока одних призывников осматривали врачи, другие уже стояли в строю и ждали отправки в воинские подразделения. В поезд сели пять команд общей численностью 113 человек, среди них - будущие мотострелки, пограничники и моряки.
«У нас есть спортивные роты. Готовим водителей-парашютистов. На сегодняшний момент ДОСААФ выпустил 30 таких специалистов, которые отправляются в воздушно-десантные войска», - рассказал начальник отдела подготовки и проведения призыва военного комиссариата Пензенской области Василий Ложкин.
Общий план по призыву в регионе на данный момент выполнен примерно наполовину. Все остальные призывники отправятся служить до 10 июля. Именно в этот день заканчивается призывная кампания.
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