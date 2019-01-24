Пензенские инженеры Росгвардии отмечают профессиональный праздник

24 января свой профессиональный праздник отмечают инженерные подразделения Росгвардии. Это наиболее востребованное и технически оснащенное отделение. Находясь в постоянной готовности, они незамедлительно выезжают на сообщения о заложенном взрывном устройстве, проверяют подозрительные предметы на наличие взрывчатых веществ и обезвреживают найденные боеприпасы.

На подземной парковке по улице Кулакова, 1 внимание бдительных жителей привлек автомобиль. Чтобы развеять свои подозрения, они позвонили в полицию. На место незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии.

«Прибыв по указанному адресу, мы перекрыли все входы, чтобы не было посторонних лиц», - сказал сотрудник ОВО ФСВНГ РФ по Пензенской области Иван Крупкин.

После осмотра автомобиля инженеры Росгвардии не подтвердили наличие взрывного устройства.

Саперы технической группы ОМОН одними из первых приходят на помощь при обнаружении подозрительных предметов. Только за 2018 год они совершили свыше 200 выездов. Было обезврежено три взрывоопасных предмета - это боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

«Получаем разные вызовы. Приходят сообщения об обнаружении подозрительных предметов, например, забытых гражданами вещи. Бывает, что причина оказывается реальной, например, гранаты разминируем», - рассказал сотрудник ИТО ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области Игорь.

Работа сапера - напряженная и ответственная. На эту службу сотрудники отбираются только по собственному желанию. Все, кто сегодня работает в этом подразделении, - люди,преданные своему делу. Даже в свой профессиональный праздник инженеры Росгвардии также на посту.