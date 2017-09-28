28 сентября 2017, 16:32Образование Пензенские выпускники улучшили средние показатели по ЕГЭ В Пензенской области подвели окончательные итоги ЕГЭ в 2017 году.

В 2017 году Единый экзамен сдавали 5281 выпускник школ области, из них 183 человека – это выпускники прошлых лет. По результатам итоговой аттестации регион находится в «зеленой зоне» ЕГЭ, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как отмечают в пресс-службе министерства образования Пензенской области, результаты выпускников 2017 года - значительно лучше, чем их предшественников. Средний балл повысился по всем предметам, самые высокие результаты достигнуты по литературе и географии. Кроме того, выросло число выпускников, которые получили за работу 80 баллов и выше: по литературе - на 5,8%, по географии - на 6,7%.

Наивысший балл получили 26 выпускников, это на одного человека больше, чем в прошлом году. Снизилось количество ребят, которых удалили с экзамена за нарушения, в 2017 году их было 15 человек. Также снизилось число апелляций - с 239 до 220.

«Полученные результаты ЕГЭ - это итог большой работы и учеников, и педагогов, и родителей. Я благодарен всем участникам итоговой аттестации за слаженную работу», - сказал министр образования региона Александр Воронков.

Образование

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