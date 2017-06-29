Пензенские выпускники справились с ЕГЭ по иностранным языкам

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29 июня 2017, 13:36Образование
305 пензенских выпускников сдавали экзамен по иностранным языкам.
Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, 287 человек проверяли знания по английскому языку, 16 выпускников сдавали немецкий и двое - французский. Все выпускники справились с экзаменационной работой.
Ученик гимназии № 44 написал работу по немецкому языку на 98 баллов, а учащаяся гимназии № 6 набрала на экзамене по английскому языку 99 баллов.
«Результаты ЕГЭ в 2017 году в Пензенской области по всем предметам - выше, чем прошлогодние», - подчеркнул министр образования региона Александр Воронков.
Итоги ЕГЭ по химии и истории будут известны не позднее 1 июля, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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