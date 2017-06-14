14 июня 2017, 13:01Образование Пензенские выпускники справились с ЕГЭ лучше, чем в прошлом году В Пензенской области подвели итоги стартовых ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ и математике базового уровня, которые прошли 29 и 31 мая.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, по всем предметам пензенские школьники получили более высокие результаты, чем в 2016 году.

"Это говорит о том, что качество подготовки выпускников стало значительно выше, и это результат большой работы учителей, выпускников и их родителей", - подчеркнул министр образования области Александр Воронков.

Предварительные результаты ЕГЭ по географии показали, что средний балл вырос по сравнению с прошлым годом на 6,5 баллов. Число участников, которым не удалось преодолеть минимальный порог, сократилось с 16,3 % в 2016 году до 3% в текущем году. Один выпускник из 29 лицея Пензы набрал по географии 96 баллов.

Средний балл ЕГЭ по информатике и ИКТ также вырос - на 1 балл. Число участников, не преодолевших минимальный порог, сократилось на 0,4 %. Впервые за последние три года трое выпускников набрали 100 балов. Это выпускники гимназии № 13, школ № 77 и 57 города Пензы.

Результаты ЕГЭ по географии показали сокращение количества участников, которым не удалось преодолеть минимальный порог - их число снизилось с 3,7 % до 2,1 % по сравнению с предыдущим годом.

46,7 % выпускников получили «отлично». Средний балл на ЕГЭ по базовой математике в этом году незначительно отличается от прошлогоднего результата - 4,3 против 4,2 баллов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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