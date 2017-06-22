22 июня 2017, 19:53Образование Пензенские выпускники школ сдали все ЕГЭ В стране завершился основной этап сдачи Единого государственного экзамена. Выпускники, которые писали информатику, физику, литературу, обществознание, географию и математику профильного уровня, уже знают свои результаты. По данным регионального минобра, на этот раз выпускники справились с заданиями лучше, чем в 2016 году. Сократилось и число школьников, которым на экзамене так и не удалось набрать минимальное количество баллов.

11-классники, сдававшие ЕГЭ в основной период, наконец, могут вздохнуть с облегчением. Все экзамены - позади. Осталось дождаться окончательных результатов. Баллы, которые получили выпускники, известны пока по шести предметам из 14-ти. Однако, если верить предварительным данным, в 2017 году, по сравнению с прошлым, по всем предметам повысился средний балл.



«В регионе была проведена очень серьезная работа, прежде всего, на уровне образовательных учреждений: с учительскими коллективами. Многие из тех учителей, которые работают в выпускных классах, прошли через курсы повышения квалификации, специализированные курсы повышения квалификации, которые ориентировали их на достижение хороших, уверенных результатов именно по итогам государственной итоговой аттестации», - сказала начальник управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина.



По словам специалистов, сами выпускники серьезнее отнеслись к процедуре сдачи ЕГЭ. Об этом говорит статистика: в два раза уменьшилось количество ребят, которых за нарушения пришлось удалить с экзаменов. Сократились ряды и тех, кто потерпел неудачу, не сумев набрать минимального количества баллов.

В числе тех, кто блестяще справился с испытанием, - выпускник губернского лицея-интерната для одаренных детей Руслан Бикбулатов. Таких как он -100-бальников - в 2017 году в Пензенской области пока насчитывается семь.



«Конечно, да, у меня есть талант. Мои родители - учителя физики и математики, но я думаю, что, прежде всего, надо учиться. Если ты будешь учить этот предмет, то у тебя не возникнет трудностей, и все будет хорошо», - поделился он.



52 школьника сумели набрать на экзаменах свыше 95 баллов. Как признаются выпускники, одних только знаний для успешной сдачи ЕГЭ иногда недостаточно. Сильное волнение в самый ответственный момент может сыграть злую шутку.



«Выигрывает тот, кто перед экзаменом сможет себя настроить так, чтобы прийти на него без страха, без волнения. Спокойно сесть и написать свою работу. Тот, кто волнуется, переживает, пытается списать, - обязательно завалит экзамен, плохо напишет его», - поделилась мнением выпускница губернского лицея-интерната для одаренных детей Пензы Светлана Козлова.

23 июня выпускники узнают результаты по второму обязательному предмету - русскому языку. До 1 июля экзамены завершатся и для тех, кто по какой-то причине будет сдавать их в резервные дни. Окончательные итоги ЕГЭ 2017 года станут известны менее, чем через месяц.

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