Пензенские выпускники сдали первые экзамены

Последний звонок прозвенел, и по всей стране стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена. Первыми в 2019 году стали география и литература. В Пензе эти предметы выбрали почти 180 учеников.

Черная гелевая ручка и паспорт - это все, что могут школьники взять с собой на экзамен. Пунктом проведения ЕГЭ в 2019-м стала школа №52. Там 19 учеников сдавали географию и почти 160 - литературу. Последний предмет выбрала и Елизавета Дорошина. Девушка планирует поступать в «Высшую школу экономики», чтобы стать журналистом. Она начала подготовку к экзаменам заранее.

«В течение года занималась с репетитором, читала разные литературные произведения», - рассказала она.

Контрольно-измерительные материалы, которые получили выпускники, состоят из двух блоков, где нужно дать краткий или развернутый ответы. В литературе дополнительно предусмотрено творческое задание. Чтобы претендовать на место в вузе, школьникам нужно набрать не менее 37 баллов по географии и 32 - по литературе.

«Если ребенок не набирает проходной балл, установленный Рособрандзором, то получается, что он не сдал экзамен. Сроки пересдачи не предусмотрены. На нее допускаются только дети, если они не закончили написание ЕГЭ по уважительной причине», - пояснила руководитель пункта проведения экзамена №152 Ирина Орлашова.

Если у школьника найдут шпаргалку или телефон, его удалят из аудитории. Тогда он сможет пересдать экзамен только в следующем году. Ребята узнают результаты ЕГЭ через десять дней.