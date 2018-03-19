Пензенские выпускники приступят к сдаче досрочного ЕГЭ с 21 марта

В Пензе 21 марта стартует досрочный период ЕГЭ. Обычно экзамены в этот период сдают выпускники прошлых лет, а также 11-классники, которые по объективным причинам не смогут написать ЕГЭ в основную волну.

В досрочных итоговых испытаниях также достаточно часто принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья. Первой в списке будет география.

«Период проведения Государственной итоговой аттестации будет проходить с 21 марта по 11 апреля включительно. В этот срок заявлены все 14 предметов. Самые базовые, массовые, русский язык и математика, пройдут 23 и 30 марта», - рассказала специалист-эксперт министерства образования Пензенской области Алина Балашова.