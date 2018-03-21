Пензенские выпускники приступили к досрочной сдаче ЕГЭ

В России стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. За парты сели выпускники прошлых лет и те, кто по уважительной причине не сможет сдать Единый государственный экзамен с основным потоком. Главной площадкой проведения ЕГЭ в Пензе стал Губернский лицей.

В Пензе период досрочной сдачи Единого государственного экзамена стартовал с двух предметов - географии и информатики. Первыми ЕГЭ написали десять человек - ребята, которые по уважительным причинам не смогут присутствовать на экзамене в основной период сдачи. Среди них есть несколько выпускников прошлых лет. Александр Будков хочет улучшить свой прежний результат.

«Если сдавать в основной период, то первый экзамен будет 29 мая, например, а результаты 6 июня, также по математике и русскому языку, а я хочу поступить в институт пораньше», - сказал он.

Процедура досрочной сдачи ЕГЭ в 2018-м приведена к единому стандарту. Ребята проходили те же этапы, что и выпускники, которые будут сдавать экзамен в основной период.

«Теперь бланки и задания распечатываются непосредственно в аудитории. После завершения экзамена сканируются, переводятся в электронный вид и пересылаются в региональный центр обработки информации», - рассказала руководитель пункта проведения ЕГЭ №103 Марина Калдина.

За порядком в аудиториях следили не только видеокамеры. Все нарушения фиксировали общественные наблюдатели.

«Следил за порядком в пункте проведения экзамена. Тем более часто бывает, что не только ребята нарушают правила. Руководители тоже совершают ошибки, проверяем, чтобы все проходило честно и чисто», - сказала общественный наблюдатель Эльнара Закарияева.

В Пензенской области правом сдать ЕГЭ досрочно воспользуются 180 человек. Последний экзамен пройдет 11 апреля. Результаты каждого можно будет узнать через десять дней после проведения.